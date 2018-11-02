Автобус рухнул с моста из-за ссоры

Ссора пассажирки с водителем привела к гибели 13 человек, когда рейсовый автобус, в котором они ехали, упал с моста в реку в китайском городе Чунцин. Это удалось установить по видеозаписи с установленной в автобусе камеры, после того, как он был поднят из воды в среду. Трагедия произошла в воскресенье.