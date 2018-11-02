Ссора пассажирки с водителем привела к гибели 13 человек, когда рейсовый автобус, в котором они ехали, упал с моста в реку в китайском городе Чунцин. Это удалось установить по видеозаписи с установленной в автобусе камеры, после того, как он был поднят из воды в среду. Трагедия произошла в воскресенье.
Автобус рухнул с моста из-за ссоры
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Автобус рухнул с моста из-за ссоры
По словам пассажиров, сошедших ранее, автобус отклонился от положенного маршрута, о чём водитель сообщил по громкой связи. Одна из пассажирок, пропустившая свою остановку, стала требовать, чтобы водитель дал ей сойти, но он отказался остановиться в неположенном месте. Тогда женщина ударила его по голове, водитель потерял управление, и автобус, пробив ограждение, рухнул с моста.
Полиция установила, что водитель был трезв, а автобус исправен.