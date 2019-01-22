Поиски Эмилиано Сала возобновятся на рассвете

Поиски пропавшего легкомоторного самолета, на борту которого находился аргентинский нападающий "Кардифф сити" Эмилиано Сала и еще один человек, приостановлены. Спасательная операция возобновится на рассвете. Об этом сообщила полиция острова Гернси. Самолет направлялся из Нанта в Кардифф и исчез с экранов радаров в понедельник вечером в районе Нормандских островов.

28-летний Сала, выступавший ранее за французский клуб "Нант", перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он официально вошел в состав валлийского клуба 19 января. Его новый контракт был заключен на три с половиной года. В Кардиффе его очень ждали.

По словам болельщика Кристофера Дженкинса, клуб немало сделал и усердно работал над тем, чтобы получить такого футболиста: "Именно Эмилиано Сала был недостающим звеном. Он собирался нас поддержать. А я очень хочу, чтобы мы остались премьер-лиге".

Перед тем как отправиться в Кардифф, Сала попрощался с футболистами "Нанта" и опубликовал в "твиттере" снимок с игроками. Болельщики "Нанта" встревожены произошедшем и говорят об Эмилиано с большой симпатией. Этьен, фанат "Нанта": "Сала много значил для этого клуба. Он отдавал футболу всего себя. Был бойцом. Он всегда хотел играть именно так. Носился по полю как угорелый".

В ходе многочасовой операции с участием воздушных и морских средств Великобритании, Франции и с островов в проливе Ла-Манш, спасатели обнаружили плавающие в воде предметы. Пока не ясно, являются ли они обломками самолета.