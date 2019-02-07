ЕС не пойдёт навстречу Лондону

ЕС не пересмотрит соглашение по "брекситу", но открыт к расширению совместной декларации о будущих отношениях. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после встречи с Терезой Мэй.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь прибыла в Брюссель, чтобы обсудить сделку по "брекситу". Где ее встречали противники выхода страны из состава Евросоюза с плакатами "Не сбегайте!"

Как ожидалось, она снова попробовала убедить европейских лидеров пересмотреть условия сделки, о которых она договорилась с Брюсселем в конце года, но те были отвергнуты парламентом Великобритании.

Накануне председатель Европейского совета Дональд Туск вызвал гнев Лондона, заявив, что сторонникам "брексита" уготовано место в аду.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. Стороны подтвердили решимость не идти на уступки Лондону по вопросу "бэкстопа" для Северной Ирландии.

"Мне было бы интересно посмотреть на то специальное место в аду, предназначенное для тех, кто агитировал за "брексит", не имея ни малейшего представления, как его безопасно осуществить", – заявил Туск.

Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что не пойдут на уступки Лондону и не будут пересматривать условия уже одобренной сделки. Камнем преткновения в которой для Лондона остается так называемый режим "бэкстоп".

По нему, в случае "жесткого брексита", Северная Ирландия останется в таможенном союзе ЕС вплоть до достижения окончательной договорённости.