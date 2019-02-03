Тереза Мэй обещает "брексит" в срок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о своей готовности осуществить выход страны из Евросоюза в намеченный срок. В статье, опубликованной в воскресном номере газеты "Телеграф", он рассказала также, что отправляется для новых переговоров в Брюссель с новыми идеями и вновь обретённой вновь решимостью. На прошлый неделе парламент проголосовал за изменение текста соглашения, посвящённому статусу Северной Ирландской границы.

В свою очередь, министр торговли Лиам Фокс выразил несогласие с теми, кто заявляет о безобидности "жёсткого брексита":

"Они и вправду говорят, что отказались бы от переговоров и предпочли бы выйти без соглашения? По моему, такой подход безответственен. Он ударит по европейской экономике, рабочим местам и благополучию. И, конечно, по британской экономике".

В то же время министр подчеркнул, что страна переживёт "жёсткий брексит". Но у правительства уже есть план на тот случай, если вызванные выходом без соглашения экономические трудности вызовут беспорядки. Как пишет британская пресса, королеву Елизавету II и её супруга герцога Эдинбургского предлагается эвакуировать в некое тихое место подальше от Лондона, чтобы уберечь пожилую пару от зрелища народных волнений.