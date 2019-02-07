Франция и Германия начали совместную разработку истребителя нового поколения. Об этом 6 февраля на встрече в Париже объявили министр обороны Франции Флоранс Парли и ее немецкая коллега Урсула фон дер Ляйен.

Страны договорились выделить 65 миллионов евро на первый этап строительства этого нового боевого самолета.

В 2017 году президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель объявили о планах создания "боевой воздушной системы будущего", которая будет включать истребители, беспилотники и ряд сопутствующих вооружений.

Контракт на совместную разработку нового истребителя был подписан с корпорациями Dassault Aviation и Airbus. Ожидается, что комплекс начнет функционировать к 2040 году.