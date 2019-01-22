Франция и Германия закрепили дружбу

Новая глава в отношениях Германии и Франции, так назвал президент Эммануэль Макрон подписанное в Ахене соглашение об углублении сотрудничества двух стран.

Документ призван стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем.

Соглашение, получившее название Ахенское, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века.

"В наших странах прогрессирует национализм и популизм. Великобритания первой в истории выходит из Европейского союза. Принцип многосторонних отношений подвергается давлению во всем мире, это касается как договора об изменении климата, мировой торговли, признания международных институтов и даже ООН. Спустя 74 года - целой человеческой жизни - после окончания второй мировой войны, эти вопросы снова становятся актуальными", – заявила Ангела Меркель.

Страны договорились активнее продвигать германо-французские интересы, в частности в ООН, укреплять конкурентоспособность ФРГ и Франции, усилить взаимодействие между гражданскими обществами. Также Меркель и Макрон осудили тех, кто хотел бы нарушить дружбу между странами.

"Те, кто забывает о ценности примирения Франции и Германии, соучастники преступлений прошлого, те, кто искажает или распространяет ложные факты наносят вред нашей истории и нашим народам, утверждая, что защищают их", – заявил Эммануэль Макрон.

Макрон призывал заключить новое соглашение с Германией еще в сентябре 2017 года и тем самым подать сигнал о стабильности ЕС в эпоху кризисов, но на его подготовку ушло гораздо больше времени, чем планировалось.

Подписание Ахенского соглашения прошло в непростые времена в Европе и во Франции в частности. Грядущий "брексит" обострил дискуссии евроскептиков и сторонников европейской интеграции в пятой республике, раздираемыми внутренними противоречиями и волной протестов "желтых жилетов".