Саудовское оружие: цена вопроса

Канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным экспорт вооружения в Саудовскую Аравию в связи с обстоятельствами гибели журналиста Джамаля Хашогджи. В Берлине не исключают даже возможность разорвать уже подписанные контракты.

Однако официального решения по этому вопросу пока не принято. В Германии призывают достичь общеевропейского единства, в противном случае место выбывшего экспортёра могут занять другие.

«Необходимо знать, что у нас действительно есть общая позиция по экспорту вооружения, которая регулирует много вещей. Но окончательное решение по таким вопросам принимают отдельные страны», — заявила представитель Еврокомиссара по иностранной и оборонной политике Майя Касьянчич.

Европарламент ещё год назад принял резолюцию, призывающую прекратить или хотя бы ограничить продажу оружия Саудовской Аравии, которая, по словам депутатов, прямо вовлечена в войну в Йемене и косвенно — в Сирии.

Однако даже если Европа выступит единым фронтом, на ситуацию это, по словам экспертов, повлияет мало.

Крупнейший поставщик вооружения в Аравию — США: более 60%. А из европейских стран теснее всего с Эр-Риядом связаны британские оружейники: около четверти поставок. Но для Лондона эмбарго стало бы большим ударом: половина британского экспортного оружия идёт именно в Саудовскую Аравию. Для сравнения, США отправляют туда 18% своего экспорта.

А цена вопроса весьма велика. Саудовская Аравия три года назад заняла первое место в мире по объёмам закупок оружия и военного оборудования.

Осенью прошлого года саудовские военные приезжали даже в Москву, тогда как ранее по ряду причин королевство было закрыто для российского оружия. Правда, и в этот раз Эр-Рияд отказался от крупного контракта — под давлением санационной политики США.