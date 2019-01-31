Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Депутаты рекомендовали правительствам и институтам ЕС считать его таковым до проведения новых свободных и прозрачных выборов. Резолюция одобрили большинствам голосов две основные фракции: народники и социалисты.

В интервью Euronews официальный представитель Венесуэлы при ЕС заявила, что такой шаг только усилит напряженность в его стране:

«Европарламент не может ставить себя над Советом Безопасности ООН, - сказала Клаудиа Салерно. - Возникает вопрос, действительно ли Европейский Союз готов делать такие шаги, какие могут привести Венесуэлу к ситуации гражданской войны? А другой вопрос: хотят ли венесуэльцы изменений в своем демократическом и институциональном устройстве?"

Посол также осудила вмешательстто США в дела её страны.

А венесуэльская оппозиция сразу же приветствовала итоги голосования в Европарламенте.

Но бывший мэр Каракаса, который присутствовал при дебатах, считает, что к диалогу с властями нужно тщательно подготовиться и приступить к нему осторожно:

«Создавать рабочую группа неизвестно, с какой конкретно целью, было бы бесполезно, - сказал Антонио Ледесма. - Мы одобрим такую рабочую группу, только если она поставит своей задачей прекращение узурпации власти. Мы говорим «нет» переговорам, которые дали бы Наколасу Мадуро кислород. Нужно действовать так, чтобы положить конец наркотирании».

Резолюция Европарламентв призывает к созданию контактной группы для выработки соглашения о созыве в Венесуэле «свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов”. Депутаты призвали обеспечить равные условиях для всех кандидатов и присутствие международных наблюдателей.