Амнистию капитала в России продлят еще на год?

Амнистия капитала в России может быть продлена еще на год для предпринимателей, которые согласятся перевести свой бизнес из-за границы и зарегистрировать его в специальных административных районах, которые создаются в Калининграде и Владивостоке.

С таким предложением выступил президент Владимир Путин на форуме "Деловая Россия":

"Еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию".

Первый этап налоговой амнистии в России был инициирован еще в 2015 году. Второй этап стартовал в марте 2018 года.

В рамках этого процесса, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах форума "Деловая Россия", за минувший год бизнесмены задекларировали более 10 млрд евро на своих счетах. Правда, он отметил, что это просто задекларированные средства без обязательства вернуть их в Россию.

Амнистия капитала предполагает, что россияне могут декларировать зарубежное имущество, в том числе иностранные компании, а в обмен заявившие освобождаются от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.

Те же, кто захочет вернуть капитал в Россию, смогут сделать это, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ.