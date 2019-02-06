Сексуальное насилие над монахинями в католической церкви

Папа римский Франциск впервые признал факт сексуального насилия в отношении монахинь со стороны настоятелей и католических иерархов. По словам понтифика, борьбу с этой проблемой начал ещё его предшественник Бенедикт XVI.

Об этом глава римско-католической церкви рассказал в ходе традиционной пресс-конференции на борту самолета по дороге в Рим из Абу-Даби, где находился с апостольским визитом:

"Это правда, такие священнослужители были, и в некоторых регионах больше, чем в других. Этим занимаются не все, только некоторые священники и епископы. Не могу сказать, что таких случаев в лоне церкви не было. Всё это правда. Нужно ли что-то с этим делать? Конечно. Есть ли у нас желание? Да. Но мы на этом пути находимся уже давно".

Понтифик не уточнил, о каких именно общинах и регионах идет речь. По его словам, Бенедикт XVI в 2005 году распустил женскую конгрегацию, которая попала "в настоящее экономическое и сексуальное рабство" со стороны своих основателей. Позднее официальный представитель Ватикана Алессандро Гизотти уточнил, что это произошло во Франции.

В последнее время все больше монахинь по призыву Международного союза генеральных настоятельниц принимают решение рассказать о домогательствах и насилии.

На конец февраля папа римский Франциск назначил специальную встречу по проблеме педофилии среди священников.