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мир

Обвиненнный в педофилии священник покончил собой

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  Мария Сашинская 
Обвиненнный в педофилии священник покончил собой
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Euronews
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Аргентинский католический священник Эдуардо Лоренцо, обвиняемый в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, покончил собой. Самоубийство произошло после получения ордера на арест.

Судья начал расследование еще в 2008 году, но только после недавнего появления новых предполагаемых жертв и свидетелей, делу удалось сдвинуться с места.

Мария Белен Бартоли, сестра жертвы насилия

"Ответственность за самоубийство Лоренцо лежит на архиепископе Викторе Мануэле Фернандесе и прокуроре Ане Медине, которая занималась этим делом в течение 11 лет, но так не добилась справедливости. Мы считаем церковь и суды ответственными, а единственные жертвы – это дети, у которых хватило смелости осудить педофила".

Архиепископство города Ла-Платы в провинции Буэнос-Айрес, где произошло самоубийство, написало в официальном сообщении, что объединилось в молитве за своего ушедшего брата.

Ранее на этой неделе папа римский Франциск снял секретность с дел, связанных с педофилией среди католических священнослужителей.

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