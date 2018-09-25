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Германия

Немецкая католическая церковь извинилась

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Немецкая католическая церковь извинилась

Немецкая католическая церковь извинилась
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Официальные извинения жертвам сексуальных домогательств со стороны священнослужителей принес от лица немецкой католической церкви кардинал Рейнхард Маркс. Он назвал "преступлениями" подобные факты и заявил, что совершившие их должны понести наказание.

Заявления были сделаны во вторник в средневековой Фульде, где началась Епископская конференция Германии. Собравшиеся здесь должны ознакомиться и обсудить 350-страничный доклад, заказанный церковью четыре года назад. В нем выявлены более 3 600 жертв сексуальных домогательств со стороны как минимум 1600 священнослужителей. Доклад охватывает период с 1946-го по 2014-й годы.

Но основатель ассоциации жертв сексуального насилия Маттиас Катш считает, что этого не достаточно: "Случаи в Регенсбурге, школе Канесиуса в Берлине или в эттальском аббатстве Баварии в докладе не фигурируют. Думаю, что сейчас мы видим лишь вершину айсберга, поэтому крайне важно сейчас отправить в архив независимых исследователей.

За последнее время мы убедились, и сообщения из других стран это подтверждают, что сексуальное насилие в отношении детей было системой, и Ватикан имел о нем представление. Доказательства подобных преступлений хранятся в архивах всего мира. Нам известно по меньшей мере 5000 имен насильников, сред которых - ответственным лица Ватикана".

Кардинал Рейнхард Маркс также выразил глубокое сожаление в связи с тем, что "долгое время церковь отворачивалась, замалчивала и отрицала подобные факты".