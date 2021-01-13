Можно ли стать художником за время карантина?

Пандемия создаёт массу неудобств, но может послужить источником вдохновения для новых проектов и открыть новые возможности. Во всяком случае, по этому пути пошёл Джеф Кунс, один из ярчайших представителей американского нео-попа. Он открыл виртуальный мастеркласс по искусству и творчеству, в рамках которого обещает делится с подписчиками своим опытом и ноу-хау:

«Я хотел создать какой-нибудь проект, чтобы общаться с людьми, работать и изображениями, с цветом, с памятью, чтобы показывать людям, насколько они прекрасны. Мы могли бы обсуждать смыслы, важную составляющую искусства, которое имеет реальную ценность. Люди много говорят о ценности так, что когда они говорят об искусстве, сразу видишь деньги. А это не ценность искусства. Ценность искусства — это смыслы, которые в нём содержатся, которые мы можем создавать каждый день, привнося в мир больше оптимизма, ощущение того, что каждый новый день открывает больше возможностей».

Джефф Кунс подчеркивает, насколько важно иметь уверенность в себе, чтобы двигаться к цели, чтобы делиться своими открытиями с другими. Он убеждён, что нуждается в людях, желающих творить искусство.