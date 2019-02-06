Архитектурные шедевры из металлолома

Семь индийских художников создали парк репродукций скульптурных и архитектурных шедевров со всего мира, изготовленных из металлолома. Этот парк, созданный при поддержке муниципалитета на территории бывшей свалки в Нью-Дели, получил название "Семь чудес света". Финансирование такие проекты получают в рамках государственной программы "Очистим Индию".

В парке можно увидеть копии Тадж-Махала, древнеегипетских пирамид, римского Колизея, Эйфелевой башни, Пизанской башни, статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и статуи Свободы.