NYT: ФБР расследует связи Трампа с Москвой

Федеральное бюро расследований после отставки своего директора Джеймса Коми негласно начало проверку с целью выяснить, действует ли президент США Дональд Трамп в интересах России и против Соединенных Штатов. Об этом сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк Таймс". По ее данным, у ФБР еще во время предвыборной кампании 2016 года появились подозрения по поводу связей Трампа с Москвой.

На тот момент было решено повременить с началом расследования, потому что в бюро не были уверены в том, как следует подойти к проверке такой значимости и масштаба. Толчком к началу расследования стало увольнение Коми.

В ответ в своем "Твиттере" американский президент назвал публикацию "Нью-Йорк Таймс" "аморальной", а Джеймса Коми - "лжецом" и "червивым копом".

Кроме того Трамп добавил, что проводимая им политика в отношении России была гораздо более жесткой, чем у его предшественников. Он вновь обвинил Коми в том, что, будучи главой ведомства, тот не справлялся со своими обязанностями и довел бюро до "полного хаоса", и его увольнение с поста директора спецслужбы стало "великим днем для Америки".

Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года. Официальной причиной были названы "злоупотребление полномочиями" и "утрата доверия".