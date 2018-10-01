В Париже завершается неделя моды. В воскресенье Музее ордена Освобождения весенне-летнюю коллекцию представил креативный директор дома моды Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
Париж: разнообразие моды
Париж: разнообразие моды
Экстравагантные аксессуары, эксперименты с объемом, строгие линии черно-белых костюмов, ярко-красные платья, крупные цветочные принты, перья и шляпы: современная женщина в образе Valentin выглядит роскошно всегда — как на прогулке, так и на работе.
А мировой гигант в сфере косметики L'Oreal для уникального показа установил подиум прямо на Сене: на время открытого для публики бьюти-дефиле было остановлено судоходство, а на набережных скопились тысячи желающих прикоснуться к гламуру.
Макияж от L'Oreal и одежду знаменитых домов моды представили не только известные модели, но также и такие актрисы как Ева Лонгория, Эль Фэннинг, Энди Макдаулл, актер Николай Костер-Вальдау и паралимпйская чемпионка, французская горнолыжница Мари Боше.