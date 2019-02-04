В Румынию пришла весна и расцвели подснежники. Минувшие выходные стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до семнадцати градусов по Цельсию.

"Слишком рано. Это все глобальное потепление!" - считает девушка.

Но как не воспользоваться неожиданно теплым днем, да еще и выпавшим на выходные.

"Я так рада, весна приходит. Даже пахнет весной. Я очень рада!" - говорит пенсионерка.

В городской зоне есть чем заняться:

"Я провел воскресенье с другом и сыном. Он голубей кормил. Сейчас очень красиво. Мы на улицы выходим. Отдыхаем от зимы. Надеюсь, погода будет отличной".

"Жаль только, что солнца нет. Было бы еще лучше".

Между тем, согласно прогнозу метеорологов, зима вернется в Румынию к конце текущей недели.