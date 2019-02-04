Yamaha MotoGP активирует "режим зверя"

В Индонезии состоялась презентация мотоциклов и формы команды Yamaha для нового сезона чемпионата мира по мотогонкам MotoGP. Доминирующие цвета — чёрный и синий, новое название команды — Monster Energy Yamaha, девиз презентации — «Режим зверя активирован».

Мотоциклы представляли гонщики Валентино России и Маверик Виньялес. Сезон 2018-го Росси впервые провёл в Yamaha без побед, но всё равно попал в тройку лучших в личном зачёте. Виньялес после серии неудачных гонок в октябре вырвался на первое место на Гран-при Австралии.

В ходе выступления в Джакарте менеджер команды Лин Джарвис признал, что прошлый год был для его подопечных не самым успешным. «Сезон был длинным и трудным», — говорил он, добавив, что Yamaha надеется справиться с проблемами в этом году.

Новый сезон стартует 10 марта с гран-при Катара, а первые пробные заезды намечены уже на 6 февраля.