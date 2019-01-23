В Мадриде прошла презентация команды Repsol Honda, выступающей в классе Moto GP.

На церемонии присутствовали как действующий чемпион Марк Маркес, так и его новый напарник - Хорхе Лоренцо, сменивший Дани Педросу.

В прошлом отношения между теперь уже коллегами по команде были напряженными. Лоренцо объяснил недопонимания разными подходами к прохождению трасс и борьбой за лидерство.

"У нас были свои взлеты и падения, но это скорее хороший знак. Это значит, что мы боремся за победу. Несмотря на то, что внешне все выглядело спокойно, у меня были разногласия с Дани Педросой, но мы оставляли их в боксах. Я не исключаю, что могу иметь и с Хорхе, но они не должны всплывать наружу. Это же соревнования", – пояснил со своей стороны Марк Маркес.

Оба гонщика восстанавливаются после операций, пропустят тренировочные заезды в Малайзии и рассчитывают набрать форму только к первому этапу в Катаре в марте.