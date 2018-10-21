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Маркес - пятикратный чемпион мира MotoGP

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Маркес - пятикратный чемпион мира MotoGP

Маркес - пятикратный чемпион мира MotoGP
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Испанец Марк Маркес в пятый раз завоевал титул чемпиона мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP.

В воскресенье Маркес выиграл Гран-при Японии и таким образом досрочно, за три этапа до окончания сезона, обеспечил себе первое место в личном зачете по итогам чемпионата.

25-летний Марк Маркес, выступающий за команду Repsol Honda, стал является стал самым молодым пятикратным обладателем чемпионского титула в классе MotoGP.