"Чемпионы" - лучший фильм Испании

Комедия Хавьера Фессера "Чемпионы" (Campeones) стала фильмом года в Испании, удостоившись премии "Гойя".

На церемонии вручения главной кинонаграды страны в Севилье лента была представлена в 11 категориях. В ней рассказывается о тренере по баскетболу, приговоренном к общественным работам, которому поручают команду игроков с ограниченными умственными способностями. Всех членов команды сыграли непрофессиональные актеры. Один из них - Хесус Видаль - получил премию за лучший дебют в кино.

"Вы вручаете премию за дебют человеку с инвалидностью, вы сами не знаете, что делаете! - пошутил он. - Сейчас мне в голову приходят три слова: приобщение, многообразие и заметность. Это потрясающее чувство! Большое вам спасибо"...

Бронзовая статуэтка Гойи вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Суси Санчес удостоилась ее как лучшая актриса за роль в драме "Болезнь в воскресенье" (La enfermedad del domingo). Премию в категории "лучший актер" получил Антонио де ла Торре за работу в триллере "Королевство" (El Reino), а его постановщик Родриго Сорогойен был назван лучшим испанским режиссером прошлого года.

Звание лучшего европейского фильма завоевала лента"Холодная война" (Zimna wojna) польского режиссера Павла Павликовского, а лучшей иберо-американской картиной стала "Рома" (Roma) Альфонсо Куарона, в активе которой "Золотой Лев" Венецианского кинофестиваля и два "Золотых глобуса".