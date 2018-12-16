Награды Европейской киноакадемии

Главную премию Европейской киноакадемии получил фильм "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского. Лента об истории любви музыканта и певицы во время холодной войны также удостоена награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий, а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг получила премию за лучшую женскую роль.

Стоит отметить, что лучшей европейской комедией в этом году стал фильм режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". В начале года министерство культуры РФ отозвало у этого фильма прокатное удостоверение.

Церемония награждения состоялась в субботу в Севилье.

Режиссер Павел Павликовский говорит: "Мой фильм рассказывает о судьбе Европы, о том как жернова истории давят людей, но иногда выводят на поверхность самое лучшее, что есть в людях. Думаю. что это очень европейский фильм".

Победителем в номинации "лучший актер" стал Марчелло Фонте за работу в картине "Догмэн". В этом году такую же награду он получил и на Каннском кинофестивале. Фильм "Догмэн" рассказывает о владельце собачьей парикмахерской в Италии, который торгует наркотиками. До того как начать сниматься к кино, Марчелло работал охранником в одном из театров Рима.

Актер Марчело Фонте говорит: "Я готовился к этой роли три месяца, я работал в салоне для собак, где я с девяти утра до семи вечера их купал, мне нужно было понять трудности это работы".

Из Севильи передает корреспондент Euronews Вольфганг Шпиндлер: "Можно сказать, что на этой церемонии награждения воспевается европейский кинематограф и его разнообразие. В эпоху "брексита", во времена, когда многие считают, что Европа находится в плохом состоянии, европейским кинематографистам очень важно показать свою солидарность".