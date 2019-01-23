Оскар-2019: европейское кино значится в номинантах

Обе поставлены режиссерами, уже отмеченными этой наградой.

Это, во-первых, "Холодная война" польского автора Павла Павликовского, рассказывающая об истории любви на фоне скрытой вражды Запада и Востока, и, во-вторых, фильм немца Хенкеля фон Доннесмарка "Работа без авторства".

Лента "Рома" также оскароносца - в одной из самых почетных категорий "Лучшая режиссура" - уроженца Мексики Альфонсо Куарона, по мнению наблюдателей, имеет все шансы на то, чтобы ее выбрали академики в качестве лучшей.

Фильм оказался рекордсменом по номинациям - у него их 10-ть.

Судьба знаменитейшего немецкого живописца Герхарда Рихтера послужила основой сюжета картины "Работа без авторства" режиссера из Германии фон Доннесмарка.

11 лет назад "Оскара" принес ему кинодебют "Жизнь других".

Японец Хирокадзу Корээда, отмеченный на последнем Каннском фестивале "Золотой пальмовой ветвью", также присутствует в списке номинантов.

Его "Магазинные воришки" рассказывают о том, как порой добросердечие приводит к большим жизненным проблемам.

И большой успех для кинематографа Ливана: работа женщины-режиссера Надин Лабаки, названная "Капернаум", была также номинирована на получение главной американской кинонаграды в этой номинации.

Церемония вручения премий состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.