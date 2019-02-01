Французские власти требуют от Google удалить фото Макрона в образе Пиночета

Французские власти предположительно потребовали от социальной сети Google+ удалить фотоколлаж, изображающий президента страны Эммануэля Макрона в образе чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

По информации ресурса Lumen, анализирующего удаление контента из интернета, запрос был отправлен в Google 14 января. Изображение, оригинал которого был сделан нидерландским фотографом Чэсом Герретсеном в 1973 году, появилось на странице пользователя Филиппа Пети 14 декабря.

На нем лица президента Франции, премьер-министра Эдуара Филиппа и министра внутренних дел Кристофа Кастанера наложены на лица Пиночета и военных чинов из его окружения.

Некоторые пользователи социальных сетей называют запрос на удаление изображения "цензурой":

Других коллаж вдохновил на собственное творчество:

Уже больше месяца против правительства Макрона еженедельно выступает движение так называемых "желтых жилетов". Эти протесты проходят на фоне сильного снижения популярности президента. Власти критикуют за жесткое обращение с демонстрантами.

Euronews связался с Министерством внутренних дел и с Елисейским дворцом для разъяснения ситуации. По сообщению издания Libération, подразделение французской полиции по борьбе с киберпреступностью отказалось от комментариев.

На момент написания материала фотоколлаж не был удален.