"Желтые жилеты" возмущены словами Макрона о "ленивых французах"

Спецподразделения французской полиции применили в субботу в Париже водометы и слезоточивый газ против участников девятой волны акций протеста "желтых жилетов". Это произошло в квартале рядом с Триумфальной аркой. Французские власти, опасаясь новых беспорядков, решили усилить меры безопасности по всей стране.

В субботу были мобилизованы около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 5 тысяч полицейских в Париже. Настроение манифестантов еще больше подогрели сделанные накануне президентом Макроном высказывания о "ленивых" французах, которые "не прикладывают ни к чему усилий".

"Президент Макрон сказал вчера вечером, что французы считают, что можно всего добиться, не прикладывая должных усилий в труде. Я считаю, что он каждый раз заходит слишком далеко в своих выступлениях", - говорит это манифестант.

"Эти люди в правительстве не хотят ничего терять, они живут в этом, это их мир - мир мошенничества и обмана, они думают только о своей выгоде, они не хотят ничего упускать. Но мы точно так же не хотим отступать, мы не знаем ничего другого, кроме нищеты. Поэтому мы настоящие враги", - говорит этот мужчина.

В общей сложности число участников субботних манифестаций во всей Франции превысило 80 тысяч, тогда как неделю назад на них вышли 50 тысяч человек. Акции прошли как в крупнейших городах страны - Марселе, Лионе, Нанте, Страсбурге, Лилле, Тулузе и Бордо, так и в небольших. Некоторые из них сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией.

Так, более 6 тысяч человек участвовали в шествии и митинге в Бурже - в центральной части страны. Столкновения с полицией продолжались там до позднего вечера. По данным МВД, в целом во Франции были задержаны 240 человек, 200 из них помещены под стражу.