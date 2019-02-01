НБА: Леброн Джеймс провел первую встречу после травмы

"Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Лос-Анджелес Клипперс" в овертайме со счетом 123:120 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс провел первую встречу после травмы, полученной 26 декабря, и остановился в одной передаче от трипл-дабла - 24 очка, 14 подборов и 9 передач. В составе "Лейкерс" дабл-дабл также на счету разыгрывающего защитника Рэджона Рондо (14 очков и 13 подборов). Самым результативным игроком у "Клипперс" стал атакующий защитник Лу Уилльямс, набравший 24 очка.

"Лейкерс" занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами в 52 матчах, "Клипперс" располагаются строчкой выше с 28 победами в 52 играх. В следующем матче "Лейкерс" сыграют в гостях против "Голден Стэйт" 3 февраля, "Клипперс" в этот же день на выезде сразятся с "Детройтом".