"Нью-Орлеан" обыграл "Оклахому"

"Нью-Орлеан" дома обыграл "Оклахому-сити Тандер" в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Счет игры 122:131.

Победа "Пеликанов" омрачилась потерей форварда Энтони Дэвиса, из-за ушиба левого плеча вынужденного пропустить вторую половину матча.

Теперь участие Дэвиса в предстоящем в эти выходные Матче звёзд НБА под вопросом.

У хозяев отличился Джулиус Рэндл, набравший 33 очка и сделавший 11 подборов.

"Оклахоме" не помог даже оформленный трипл-дабл защитника Рассела Уэстбрука.

Разыгрывающий набрал 44 очка, сделав 14 подборов и 11 результативных передач.

Таким образом Уэстбрук довёл общее количество очков за 11 сезонов в "Оклахоме" до 18 247, побив рекорд клуба.

"Оклахома" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 37 побед в 57 матчах.