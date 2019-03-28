"Уорриорз" и "Юта" празднуют победу

"Голден Стэйт Уорриорз" вновь празднует победу. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации клуб на выезде обыграл "Мемфис Гриззлис" со счетом 118-103.

Главным героем встречи стал разыгрывающий защитник гостей Стеф Карри. На его счету 28 очков, 10 подборов и 7 результативных передач. Также 28 очков команде принес форвард Кевин Дюрант.

В параллельном матче баскетболисты клуба "Юта Джаз" разгромили на домашнем паркете "Лос-Анджелес Лейкерс". Встреча завершилась со счётом 115-100.

Самым результативным игроком стал оформивший дабл-дабл защитник Руди Гобер. В его активе - 22 очка и 11 подборов. Автором еще одного дабл-дабла в составе победителей стал Джо Инглс. Несколько недель назад он признался, что у его двухлетнего сына диагностировали аутизм. И баскетболисты посвятили матч детям с этим расстройством.