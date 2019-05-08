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Иран

СВПД: Иран изымает ряд обязательств

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 Елена Караева 
СВПД: Иран изымает ряд обязательств
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REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen
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Президент Ирана Хасан Роухани объявил о решении приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке. Речь идет о двух пунктах СВПД, касающихся остановки на 60 суток продаж имеющегося у Тегерана обогащенного урана и тяжелой воды.

Вместе с тем Роухани подчеркнул, что это еще не конец договора.

REUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen
Хассан РоуханиREUTERS/Abdullah Dhiaa Al-Deen
"Сегодня еще не финал для ядерной сделки"
Хассан Роухани
президент Ирана

Заявление иранский лидер сделал в эфире телеканала "Пресс ТВ".

Тегеран объяснил, что такова реакция Исламской республики на "неспособность других участников соглашения, в частности, Евросоюза, противостоять давлению США".

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