12 дисквалифицированных

Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал 12 российских атлетов, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Некоторых из них — уже повторно.

Среди попавших под санкции — Иван Ухов, чемпион Олимпийских игр 2012 года по прыжкам в высоту, и бронзовый призёр этой же Олимпиады Светлана Школина.

В Международном олимпийском комитете подчеркнули, что не будут требовать от них вернуть награды до тех пор, пока не истечёт срок подачи апелляции.

Изначально в число подозреваемых входили 14 российских спортсменов, чьи имена фигурировали в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.