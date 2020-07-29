Арбитражный суд заступился за "Манчестер Сити"

Спортивный арбитражный суд посчитал недоказанными большинство обвинений, которые привели к двухлетнему отстранению футбольного клуба «Манчестер Сити» от участия в играх УЕФА. Об этом говорится в мотивировочной части постановления, опубликованного судом. Там подчеркивается, что даже по тем эпизодам, по которым были представлены доказательства, истекли сроки давности.

«Манчестер Сити» был дисквалифицирован и оштрафован на 30 млн евро по обвинениям в грубом нарушении правил справедливого финансирования футбольных клубов. По данным комиссии УЕФА, под видом спонсорского контракта дополнительные средства «горожанам» переводил владелец клуба шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. В «Манчестер Сити» эти претензии категорически отвергали.

CAS признал, что нарушения правил финансирования всё же имели место, даже если и прошли сроки привлечения ответственности. Свою роль сыграл и отказ клуба от сотрудничества со следствием. По мнению Спортивного арбитражного суда, «горожане» заслуживают наказания в виде штрафа в размере 10 миллионов евро.