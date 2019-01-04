TheCube: Дисквалификация России

«Мы находимся у края пропасти», — такими словами глава российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус убеждал президента вмешаться в ситуацию вокруг Московской антидопинговой лаборатории. За 4 дня до нового года Ганус призывал срочно допустить экспертов Всемирного антидопингового агентства WADA к образцам, которые в ней хранятся.

Это было основное требование для сохранения международной лицензии РУСАДА. Ганус говорил об угрозе спортивной изоляции России. В Кремле тогда ответили, что опасения Гануса беспочвенны, а переговоры в WADA идут успешно, просто глава агентства о них не знает.

Новый год наступил, дедлайн, данный Москве, действительно истёк и вопрос о будущем статусе российской системы борьбы с допингом оказался на повестке дня.

WADA опубликовало заявление, в котором подтвердила, что действительно Россия нарушила требования агентства. Было анонсировано заседание исполкома по вопросу о дисквалификации РУСАДА. В организации отметили чрезмерное разочарование, с котором восприняли бездействие Москвы.

Одновременно с этим лишить Россию лицензии призвали национальные агентства 16 стран, а также Комиссия спортсменов WADA. Глава американского агентства USADA Трэвис Тайгарт назвал происходящее издевательством и унижением WADA.

Американская биатлонистска Клэр Иган, представитель спортсменов в Международном союзе биатлонистов, раскритиковала Всемирное антидопинговое агентство за слишком мягкую, по её мнению, реакцию. «Дедлайн нарушен. РУСАДА не соответствует международным требованиям», — так должен выглядеть, по мнению Иган, новогодний пресс-релиз WADA: «В самый критический момент WADA не оправдало надежд».

В предосудительном бездействии и в пособничестве нарушителям WADA обвинил шведский биатлонист Себастьян Самюэльсон. Он выступил с открытым обращением к руководству агентства с требованием ускорить лишение России международной лицензии.

На скорейшем рассмотрении вопроса о судьбе РУСАДА настаивала и вице-президент WADA Линда Хеллеланд. Она предлагала не дожидаться момента, когда все члены исполкома смогут собраться в штаб-квартире организации, а провести заседание по видеосвязи. Это, как считает Хелланд, в интересах «чистых» спортсменов, которые, как она заметила в соседнем сообщении, «должны стать движущей силой борьбы с допингом, а WADA должно защитить их права».

Москва молчит и пока не комментирует истечение дедлайна. Перед Новым годом в министерстве спорта говорили, что согласовали с WADA варианты и передачи материалов московской лаборатории и проблема решается. Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства Джонатан Тэйлор, как сообщает BBC, настаивает на важности получения этих данных из Москвы даже после истечения дедлайна.

У российских болельщиков остаются ещё надежды на позитивное разрешение вопроса РУСАДА. Связывают их не только с оптимистичными заявлениями, прозвучавшими до Нового года. У России остаётся возможность обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства в судах. В этом случае могут обнаружиться неизвестные прежде факты, которые могут помочь Москве. В частности говорят о важности того обстоятельства, что 31 декабря, в последний день перед дедлайном, эксперты WADA не пытались попасть в Московскую антидопинговую лабораторию (может быть, их бы пустили).

Ловушку в сентябрьском решении о восстановлении РУСАДА в права усматривает основатель агентства «Весь спорт» Андрей Митков. Он напоминает об изменении правил, по которым будут приниматься санкции в отношении российского спорта. Раньше можно было бы отделаться штрафами. Теперь же речь идёт о реальной угрозе отстранения всех российских спортсменов от международных соревнований, а также о запрете на проведение спортивных мероприятий такого уровня в России.

В середине января, а может быть и раньше, исполком WADA должен будет решить, заслуживает ли Россия полной дисквалификации за отказ от сотрудничества после обвинений в создании государственной системы сокрытия допинга. Одни считают такое наказание заслуженным, другие — несправедливым. А как думаете вы?