Италия вступила в рецессию

Италия вступила в стадию технической рецессии: ВВП страны снижался два квартала подряд. Об этом объявил национальный статистический комитет. Ранее те же данные опубликовал Банк Италии. По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, снижение ВВП продолжится и в этом году, хотя с лета Рим ожидает увидеть возобновление рост:

«Это переходная фаза, возникшая из-за торговых войн, идущих сейчас. Нас это не должно беспокоить. Мы должны сосредоточиться на перезапуске своей экономики, и этот перезапуск несомненно начнётся в 2019 году», — заявил глава правительства.

В правительстве ожидают 1%-й рост, в то время как Банк Италии и МВФ считают реалистичным 0,6%, учитывая и долгосрочные тенденции:

«К сожалению, уже 25 последних лет итальянская экономика развивается медленнее, чем страны еврозоны в среднем», — констатирует профессор экономики Джорджо ди Джорджо.

У Италии крупнейший внешний долг среди стран ЕС, превышающий 2,3 триллиона евро.

В конце прошлого года возник конфликт между Римом и Брюсселем вокруг проекта итальянского бюджета, предусматривающего высокий уровень дефицита.