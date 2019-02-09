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Италия

Итальянские профсоюзы провели крупнейшую акцию протеста за последние годы

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 Андрей Позняков 
Итальянские профсоюзы провели крупнейшую акцию протеста за последние годы
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Демонстрация профсоюзов в Риме собрала сотни тысяч участников. Такие оценки приводит «Франс-Пресс». Участники акции обвиняют правительство в недостаточной решительности при проведении социально-экономических реформ. Они требуют выделить больше средств на программы увеличения занятости и на пенсионную систему, а кроме того критикуют власти за угрозу рецессии.

Великие жертвы, которые мы принесли в последние годы, рискуют обернуться ничем. Но ещё есть время. Правительство должно остановиться, обратиться за помощью к партнерам-социалистам, сойти с негативного курса, который взяла наша страна. Оно должно глядеть в будущее, в трудовое будущее.
Аннамария Фурлан
Генсек Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся

Эту акцию профсоюзов называют крупнейшей с начала 2015, когда страну охватили протесты против изменений в закон о труде. Для участников демонстрации, которые приехали в Рим и разных регионов Италии, выделили 12 спецпоездов, чартерные рейсы и около 1300 автобусов.