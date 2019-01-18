Банк Италии предупреждает о рецессии

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Банк Италии снизил прогноз роста экономики и предупредил о том, что в стране, возможно, началась рецессия.

Новый прогноз повышения ВВП в 2019 году составляет 0,6% — на 0,4% меньше предыдущего. Скорректирован в сторону уменьшения и сценарий на 2020 год.