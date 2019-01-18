Банк Италии снизил прогноз роста экономики и предупредил о том, что в стране, возможно, началась рецессия.
Банк Италии предупреждает о рецессии
Новый прогноз повышения ВВП в 2019 году составляет 0,6% — на 0,4% меньше предыдущего. Скорректирован в сторону уменьшения и сценарий на 2020 год.
В Риме подчёркивают, что снижение показателей Италии укладывается в общеевропейские рамки. При этом снижение экономической активности было зафиксировано в третьем квартале прошлого года, а новые данные указывают, что и четвёртый квартал завершился ослаблением показателей. Снижение в двух кварталах подряд — свидетельство рецессии.