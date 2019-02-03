Гуайдо: "февраль станет решающим"

"Выходить на улицы до тех пор, пока не будет положен конец узурпации власти", призвал своих сторонников Хуан Гуайдо. Спикер парламента, объявивший себя 23 января и.о. президента Венесуэлы, собрал сторонников в другой части Каракаса - перед представительством Евросоюза. Он заявил, что февраль станет решающим для смены власти в стране.

"Европа итак явно поддерживает нас, - заявил он, обращаясь к многотысячной толпе, - в ближайшие часы мы получим еще более значительную поддержку!"

Хуан Гуайдо назначил следующую массовую акцию протеста на 12 февраля и заявил, что до того состоится распределение гуманитарной помощи, собранной властями соседней Колумбии и других стран. Он призвал армию не препятствовать ее доставке.

"Так продолжаться не может, - говорит одна из манифестанток, - нами управляет группа наркобаронов! Невозможно, чтобы 20 миллионов человек умирали от голода, чтобы шло истребление нации, потому что это истребление".

Джузеппина родом из Италии, она тоже примкнула к кортежу оппозиции: "В момент страданий и голода, которые мы переживаем, я прошу итальянское правительство, особенно Ди Майо, чтобы он приехал в Венесуэлу, чтобы посмотреть, как дети умирают от голода"...

Ранее Гуайдо объявил об открытии трех пунктов, через которые будет осуществляться прием иностранной гуманитарной помощи в Венесуэлу: в колумбийском приграничном городе Кукута, на границе с Бразилией и на острове в Карибском море.