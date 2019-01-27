Прорыв дамбы: поисково-спасательная операция продолжается

Бразильские спасатели возобновили поиски людей, пропавших без вести в результате прорыва дамбы, после того, как было отменено предупреждение о возможном прорыве еще одной дамбы.

В настоящее время пропавшими без вести считаются около 300 человек. При этом власти открыто признают, что большинство из этих пропавших людей погибли. Официально на утро воскресенья погибшими были признаны только 37 человек. Список пропавших без вести может еще вырасти, после того как в него включат неучтённых работников горнодобывающей компании Vale.

Трагедия ставит вопрос об ответственности частного бизнеса и неолиберальном курсе нового президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Это правительство не демонстрирует желания ужесточить контроль над соблюдением экологических норм и поведением частных компаний, – комментирует Луис Жардин Уандерлей, преподаватель Федерального университета Рио-де-Жанейро, специализирующийся на проблемах горнодобывающей отрасли. – Это правительство исходит из того, что компании ведут себя ответственно. Хотя на деле всё ровно наоборот, в чём мы только что убедились".

Бразильский суд заморозил счета владельца шахты, компании Вале, на общую сумму свыше 3 млрд долларов, которые должны быть теперь направлены на ликвидацию последствий катастрофы.