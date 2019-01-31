Эфиопия: беженцы просят о помощи

В Эфиопии армия внутренне перемещенных лиц превышает 3 миллиона, из них свыше миллиона осели в регионе Оромия. Мы побывали в городе Дедер, где, по приблизительным оценкам, живут 8 тысяч беженцев. Наша съемочная группа вместе с представителями ведомства по миграции ООН ближе познакомилась с нуждами этих людей. Выяснилось, что у беженцев нет единого лагеря, их селят, где получится. Вот эти домики, крытые гофрированным железом, были построены для 50 семей, приехавших сюда с юго-востока страны.

Беженцы рассказывают: "Дома у нас был небольшой бизнес, торговля, с отъездом мы все потеряли. Мы бы хотели открыть свое дело и здесь, а потом построить настоящий дом".

Еще один наш собеседник жалуется: "Приехав сюда, я все потерял. У меня нет задела на завтра. Ни денег, ни дела, ни других ресурсов. Я вообще ничего не в состоянии планировать".

В этих домах поселили самых уязвимых беженцев. Остальные живут в пустующих административных зданиях. Некоторые обитают в таких условиях уже полтора года. Внутренне перемещенные лица считают, что им недостаточно помогают.