Евросоюз поможет внутренне перемещённым эфиопам

Колоджи это крупнейший лагерь для внутренне перемещённых лиц на юго-востоке Эфиопии, в штате Сомали. Здесь проживают 80 тысяч человек, в основном этнических сомалийцев, бежавших из соседнего штата Оромия. Практически каждый день сюда переселяются новые семьи, ещё более осложняя условия жизни в лагере. 8 млн граждан Эфиопии нуждаются в средствах на покупку еды и еще столько же подвергаются постоянному риску.

«Два года назад я бежал сюда из-за столкновений между общинами. Я родился в Оромии, моя семья жила там несколько столетий. Я потерял двух братьев и весь мой скот».

«Когда на нас напали, мы оставили наших животных и всё имущество. Мы потеряли наших мужей и детей. Здесь жить очень трудно, у нас ничего нет».

В лагерь Колоджи мы приехали вместе с европейским комиссаром по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христосом Стилианидисом. Он объявил о выделении Еврокомиссией 89 млн евро на оказание гуманитарной помощи в период с 2018 по 2019 гг. Эти средства будут потрачены не только на нужды внутренне перемещённых лиц, но и на помощь беженцам из соседних стран, а также на устранение последствий стихийных бедствий, таких как засуха.

«Как вы знаете, в Эфиопии происходят глубокие политические изменения и Европейский союз намерен помочь реформировать этот остров стабильности в регионе», - объясняет Стилианидис.

Правительство Эфиопии сотрудничает с международными агентствами, которые нуждаются в независимой оценке размера помощи необходимой в кризисных районах. Людей нельзя заставлять возвращаться домой, если там еще не безопасно.

Приход к власти правительства премьер-министра Абия Ахмеда Али всколыхнул всю Эфиопию. Новый кабинет обещает улучшить ситуацию с соблюдением прав человека. Молодой премьер стремится объединить расколотую страну. Если у него получится, это будет способствовать демократизации не только Эфиопии, но и всего региона.