ЕС-Британия: разные весовые категории

Европейский корреспондент Euronews рассказывает из Брюсселя о дебатах в Европарламенте:

"Стоило британским политикам разобраться между собой по поводу выхода из ЕС, как их опять осадили европейские коллеги.

Так было ещё в июле, когда был найден консенсус среди членов кабинета Терезы Мэй, но не с Еврокомиссией.

А теперь палата общин решила отрядить премьер-министра в Брюссель, чтобы добиться изменений в уже заключенной сделке.

Эту идею дружно отвергли на дебатах в Европарламенте.

Брюссельских чиновников ещё можно заподозрить в тайной готовности уступить в последнюю минуту, чтобы предотвратить «жёсткий брексит».

Но евродепутаты вряд ли блефуют. Они горой стоят за ирландцев, а Великобритания, желающая удержать у себя Ольстер, для них уже отрезанный ломоть.

Она противостоит 27-ми остающимся членам ЕС, или как подсчитал немец Эльмар Брок, соотношение их удельного веса один к 14. Силы не равны".