Мастера песочной анимации сразились в Кургане

24 и 25 января Курган принимал Международный турнир-фестиваль песочной анимации "Дюны-2019". Отборочный тур с участием песочных дел мастеров состоялся в ноябре и декабре, а в ночь на 25 января финалисты из России и Белоруссии сразились за главный приз.

"Рисунки как будто проживают свою жизнь, - говорит Алина Хайруллина, одна из организаторов и эксперт фестиваля, - можно раскрыть целый сюжет, можно дотронуться до нотки души каждого человека".

Зрителям понравилось окунаться в воспоминания детства, когда они рисовали на песке. Мастера же песочной анимации подчеркивают, что на сцене они не главные действующие лица. Рождающееся под их руками произведение - результат взаимодействия песка, специального

стола и проходящего через него света (средняя цена оборудования 100 тысяч рублей). Для других не менее важны сопровождающая представление живая музыка, динамичное развитие сюжета, драматургия персонажей.

Победителем, по единодушному мнению жюри под руководством Народного художника России Германа Травникова, стал мастер из Череповца Всеволод Вахрамеев. "Когда всех вроде бы объявили, - поделился он впечатлениями, - а меня еще нет, я думал: "Что же, неужели я ничего не займу"? Оказалось, выиграл". То есть, до слез был тронут, конечно"....

Главная премия фестиваля - миллион рублей, а победительницы в номинации «Мой дом – моя Земля» Ольга Sand и Алена Амирова выиграли право на посадку именного дерева в своем городе.