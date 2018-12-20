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Лучший анимационный фильм Европы

Лучший анимационный фильм Европы
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Европейская киноакадемия признала лучшим анимационным фильмом года работу "Еще один день жизни" режиссеров Рауля де ла Фуэнте и Дэмиэна Ненова. Полнометражная картина основана на книге польского писателя и журналиста Рышарда Капущинского о гражданской войне в Анголе, которая продолжалась до 2002 года.

В создании этого анимационного фильма принимали участие продюсеры из ряда европейских стран.

Во время церемонии награждения режиссер Дэмиен Ненов заявил: "Я благодарен Европейской киноакадемии. И, конечно же, благодарен нашей большой международной творческой команде —500 человек из Польши, Бельгии, Испании, Венгрии и Германии. Я вас обожаю, вы — самые лучшие".

В этой ленте продолжительностью 60 минут приемы анимационного искусства сочетаются с документальная съемка и интервью с участниками событий.

Дэмиен Ненов рассказывает о сотрудничестве с Раулем де ла Фуэнте: "Он вдруг появился и сказал — давайте сделаем анимационный фильм, но добавим в него документалистику. Мы подумали, что это настоящее сумасшествие. Но работать нам фильмом оказалось легко, сочетание вымысла, поэзии, факто и неоспоримой правда получилось естественным. Но мы пошли на риск".

Съемки документальной части анимационного фильма "Еще один день жизни" начались в 2013 году.

Рышард Капущинский не раз выдвигался кандидатом на нобелевскую премию, его репортажи были переведены на многие языки мира.

Журналист • Ирина Шелудкова

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