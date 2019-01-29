"План Б": что происходит в британском парламенте?

Британский парламент готовится к голосованию по доработанному плану по выходу страны из Евросоюза, хотя он очень мало отличается от соглашения отвергнутого законодателями в середине января.
Интрига сохраняется благодаря поправкам, которые также будут выдвинуты на рассмотрение.
О каких поправках идет речь?
Всего будет рассмотрено семь поправок и они все касаются самых сложных вопросов, связанных с выходом Великобритании из ЕС.
Как на происходящее в парламенте реагируют британцы?
Британское общество разделено вопросом о "брексите" и внимательно следит за этим процессом, поэтому каждое голосование собирает у стен Вестминстерского дворца как сторонников, так и противников выхода страны из ЕС.
Горячие обсуждения разворачиваются и в социальных сетях. Некоторые пользователи даже вдохновляются на творчество. К примеру, одна из демонстрантов, выступающая против "брексита", опубликовала музыкальное видео:
Как проходит голосование в парламенте?
Сама процедура голосования в британском парламенте насчитывает не одно столетие и может быть не понятна стороннему наблюдателю. Мы попытались ее объяснить в коротком видео.
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