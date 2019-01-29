Дания отгораживается от немецких кабанов

Власти Дании строят забор на границе с Германией. Сооружение высотой около полуметра и протяжённостью в 70 километров должно оградить королевство от наплыва кабанов — потенциальных носителей болезней.

Фермеры говорят, что это необходимо для защиты от африканской чумы свиней. «Это вопрос безопасности всех семей, которые живут рядом с мясоперерабатывающими предприятиями и работают на них, и ещё 33 000 человек, которые работают в свиноводстве», — уверяет представитель ассоциации фермеров LandboSyd Могенс Далл.

Забор на границе Дании и Германии должны достроить к концу года. В датском правительстве подчеркивают, что животноводство — это одна из важнейших отраслей экономики королевства.

Проект реализуют, несмотря на протесты экологов. Они говорят, что заграждение нарушит естественный баланс и негативно скажется на жизни животных в приграничных районах. Чиновники пообещали сделать в заборе через каждую сотню метров отверстия, чтобы обеспечить проход небольших животных, но этого недостаточно, — считают зоозащитники. Они называют забор слишком дорогой и неэффективной мерой борьбы с распространением африканской чумы свиней.

Сама болезнь не представляет опасности для людей, но отличается высоким уровнем смертности заболевших парнокопытных. По данным немецкого Института здоровья животных, в ЕС и на Украине в прошлом году были зарегистрированы более 6,5 тысяч случаев заражения африканской чумой свиней — как в дикой природе, так и в животноводческих хозяйствах. Вспышки заболевания были зафиксированы, в частности, в Чехии, Польше и Бельгии. Эксперты говорят о возросшей угрозе распространения инфекции в Германии.