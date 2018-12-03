На датском острове Линдхолм будут содержаться в ожидании депортации иностранцы, получившие отказ в предоставлении убежища и совершившие преступления.
Датский остров-тюрьма для мигрантов
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Датский остров-тюрьма для мигрантов
Датский остров-тюрьма для мигрантов
На датском острове Линдхолм будут содержаться в ожидании депортации иностранцы, получившие отказ в предоставлении убежища и совершившие преступления.
Решение об этом стало результатом компромисса между правительством Дании и выступающей против иммиграции Датской народной партии, которая за это одобрила государственный бюджет на 2019 года.