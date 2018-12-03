Датский остров-тюрьма для мигрантов

На датском острове Линдхолм будут содержаться в ожидании депортации иностранцы, получившие отказ в предоставлении убежища и совершившие преступления.

Решение об этом стало результатом компромисса между правительством Дании и выступающей против иммиграции Датской народной партии, которая за это одобрила государственный бюджет на 2019 года.