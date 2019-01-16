Будущее Терезы Мэй после поражения в парламенте

Правительство Терезы Мэй потерпело вчера историческое поражение в Палате общин по вопросу соглашения о выходе из ЕС. Впервые в истории более 400 членов парламента отклонили правительственный законопроект.

Сегодня премьер-министр столкнётся с новым вызовом – голосованием о доверии. По этому вопросу у неё есть поддержка депутатов-однопартийцев и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, поэтому она должна победить.

Но затем должны начаться консультации с оппозиционными депутатами о том, каких уступок нужно добиться от Брюсселя, чтобы парламент всё-таки одобрил соглашение. Ожидается, что на следующей неделе, она объявит о том, что соглашение снова выносится на голосование с парой небольших поправок, может быть, после переговоров в Брюсселе.

Но уже вчера вечером в кулуарах говорили, что это будет непосильной задачей для премьер-министра и она может опять потерпеть поражение в Палате общин, и тогда придётся объявлять второй референдум или досрочные выборы.