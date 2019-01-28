Мората возвращается к истокам

Нападающий лондонского "Челси" Альваро Мората продолжит карьеру в мадридском "Атлетико" на правах аренды. Как сообщила пресс-служба испанского клуба, арендное соглашение рассчитано до конца следующего сезона. В испанской команде форвард будет выступать под 22-м номером.

Мората стал игроком "Челси" летом 2017 года, подписав контракт на пять лет. В составе лондонского клуба нападающий провел 72 матча во всех турнирах, забил 24 мяча и стал обладателем Кубка Англии в прошлом сезоне.

Таким образом испанский футболист возвращается к истокам - он воспитанник академии "Атлетико". До "Челси" он выступал за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". С "Реалом" он по два раза выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, по разу - Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. В составе "Ювентуса" дважды стал чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии, один раз выиграл Суперкубок Италии.