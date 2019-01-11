Фабрегас перекочевал из "Челси" в "Монако"

Сеск Фабрегас перешел из английского "Челси" в клуб чемпионата Франции "Монако", сообщила в пятницу пресс-служба клуба. Контракт с испанским полузащитником охватывает три с половиной года.

Эксперты отмечают, что трансфер 31-летнего Фабрегаса - первый из шагов нового тренера команды Тьерри Анри, направленных на то, чтобы улучшить результаты "Монако". Сегодня клуб занимает лишь 19-ю, предпоследнюю, строчку в первом дивизионе Чемпионата Франции, находясь в зоне вылета.

Чемпион мира-2010 в составе сборной Испании, двукратный чемпион Европы, игравший вместе с Тьерри Анри в "Арсенале", Фабрегас в ходе переговоров с клубом добился второй после Радамеля Фалькао зарплаты. "Челси" тоже не остался в проигрыше: он получит за испанца в общей сложности 10 миллионов евро отступных.

Появление "игрока мирового уровня и отличного профессионала ...демонстрирует амбиции нашего клуба", - прокомментировал в свою очередь новость вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев.