"Челси" подозревается в нарушении трансферных правил

Клуб "Челси" подозревается в нарушение правил трансферов более 100 иностранных игроков не старше 18 лет. Дисциплинарный комитет ФИФА может вынести решение о временном запрещении клубу регистрировать новых игроков.

Согласно действующим правилам, клубы имеют право приглашать иностранных игроков до 18 лет, только если их родители эмигрировали по причинам, не связанным с футболом, или если игрок и клуб отделяют от границы не более 50 км. В регламенте ФИФА говорится, что исключение составляют трансферы игроков в возрасте от 16 до 18 лет внутри ЕС или Европейской экономической зоны.

"Челси" настаивает на том, что большая часть молодых игроков тренировались в академии клуба на краткосрочной основе, впоследствии они не подписывали контракты.