Минфин США снял санкции с бизнеса Олега Дерипаски

Минфин США снял санкции с трех российских компаний, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, а его доля в группе En+ снизилась до менее, чем 45 %.

Таким образом, часть компаний группы вышла из-под контроля бизнесмена.

Это было одно из условий снятия ограничительных мер США с алюминиевого гиганта.

В соответствии с требованиями американского Минфина был обновлен и совет директоров группы En+, в него ввели семь независимых управляющих.

До всех этих действий доля Дерипаски оценивалась в 70%. Ее снижения достигли благодаря допэмиссии ценных бумаг En+, передаче ВТБ части акций и их дарения благотворительному фонду.

Ограничительные меры в отношении самого Дерипаски Минфин США сохранил.